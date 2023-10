Porozumienie podpisane, od 11 grudnia pojedziemy koleją z Czernikowa do Torunia

- Ktokolwiek rano jeździ do Torunia Drogą Krajową nr 10 lub wraca nią po południu doskonale sobie zdaje, jak tam się podróżuje - dodał prezydent Torunia Michał Zaleski. - Jedna, przynajmniej na razie, para pociągów powinna poprawić to podróżowanie, uzupełnić transport publiczny i może trochę odciążyć transport osobowy samochodami. Bardzo liczymy na to, że poprzez wpisanie drogi kolejowej nr 27 przez samorząd województwa do programu modernizacji linii kolejowych w Polsce dojdzie w końcu do modernizacji tej linii, pojawią się nowe przystanki na trasie do Lipna co najmniej i będzie większa liczba pociągów. Samorząd województwa ma statutowy obowiązek realizowania połączeń kolejowych regionalnych, ale my widząc sytuację w kierunku wschodnim od Torunia, chcemy współdziałać. I dlatego trzy gminy, powiat i miasto Toruń zdecydowały się w sześćdziesięciu procentach finansować jedno z połączeń: Toruń-Czernikowo, Czernikowo-Toruń. To zaledwie niecała godzina i 20 minut jazdy pociągu w obydwie strony, ale rano w godzinach, w których dojeżdżają osoby chcące skorzystać z usług różnego rodzajów, głównie oświatowych, ale także handlowych w naszym mieście, jest to niewielka ulga. Istotą całego porozumienia jest to, że połączenia drogowe są już nieznośnie przepełnione, i dlatego warto sobie w tej sprawie pomóc. W godzinach porannych często podróżują do Torunia osoby, które nie mają samochodów, jak na przykład uczniowie.