Poważna zmiana w organizacji ruchu na placu NOT-u! Gdzie jeszcze kierowcy muszą uważać?

W poniedziałek na skrzyżowaniu Czerwonej Drogi i Szosy Chełmińskiej pojawiły się służby drogowe malujące znaki na ulicach. Wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Obecnie kierowcy jadący z północy Torunia w stronę starówki muszą na dojeździe do placu NOT-u skręcić w prawo, w stronę Cinema City, czyli w Czerwoną Drogę. Ma to przyczynić się do rozładowania korków, które tworzyły się na Szosie Chełmińskiej po oddaniu trasy tramwajowej między centrum miasta a Jarem.

Efektem tego nakazu jest zakaz jazdy na wprost w aleję Solidarności i skrętu w lewo w Odrodzenia. Dojazd do tych ulic jest możliwy poprzez Czerwoną Drogę, po zawróceniu na rondzie na placu Niepodległości (skrzyżowanie Czerwona Droga/aleja 700-lecia Torunia, ulica Kraszewskiego/aleja św. Jana Pawła II). Alternatywą dla zmierzających Szosą Chełmińską w kierunku południowym i wschodnim jest jazda ulicami Grudziądzką oraz Uniwersytecką, a także przez plac To-Mi-To, czyli skrzyżowanie Uniwersytecka/Odrodzenia/Przy Kaszowniku. Nakaz skrętu w prawo z Szosy Chełmińskiej w Czerwoną Drogę nie obowiązuje autobusów MZK. Te nadal mogą z pierwszej tych ulic pojechać na wprost, w aleję Solidarności. Kierują się w nią z buspasa na fragmencie Szosy Chełmińskiej między ulicami Grudziądzką a placem NOT-u mają, utworzonym na torowisku tramwajowym.