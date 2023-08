Powstaje film o Kaszczorku! Twórcy szukają osób znających historię osiedla

Zdjęcia do filmu dokumentalnego o Kaszczorku mają ruszyć 14 sierpnia. Damian Flisiak na co dzień jest operatorem. Jak mówi, pomysł na nakręcenie dokumentu o osiedlu Torunia zrodził się u niego naturalnie: - Nakręcenie dłuższego materiału, jakim ma być film dokumentalny , to po prostu więcej godzin pracy.

Historia Kaszczorka w filmie dokumentalnym

Torunianin wychował się na Wrzosach, ale właśnie w Kaszczorku spędza sporo wolnego czasu. - Bardzo lubię to miejsce i uważam, że ma swój wyjątkowy mikroklimat - podkreśla. O tym, że film o dzielnicy jest dobrym pomysłem, utwierdził go dziadek przyjaciela. - Podczas wielogodzinnych spotkań z nim, usłyszałem dużo opowieści o Kaszczorku, które zasługują na to, by zostać z nami na dłużej. Mam na myśli między innymi pożar kościoła, który miał miejsce w ubiegłym wieku i wstrząsnął mieszkańcami.