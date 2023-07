Rondo w centrum Torunia będzie gotowe przed terminem. Co z tym na Rubinkowie?

Rondo w centrum Torunia: budowa skończy się wcześniej

Od początku inwestycji prace na skrzyżowaniu Grudziądzkiej i PCK przebiegają bardzo sprawnie. Już po kilku dniach widać było zarys ronda. Czy jest więc szansa, że budowa zakończy się wcześniej niż około 10 sierpnia?

- Wykonawca chce zakończyć prace jeszcze w lipcu - mówi Agnieszka Kobus- Pęńsko, rzecznik prasowy MZD.

Informacja o wcześniejszym niż planowano oddaniu do użytku ronda na skrzyżowaniu ulic Grudziądzkiej i PCK może cieszyć, bo od końca czerwca jest ono zamknięte dla ruchu. Chodzi przecież o dość ruchliwe miejsce w centrum miasta. Problemy mają choćby policjanci. Objazdami trzeba docierać do Komendy Miejskiej przy Grudziądzkiej i do komisariatu Toruń-Śródmieście. Problemy dotyczą też okoliczni mieszkańcy. Na czas budowy ronda zlikwidowane zostały miejsca parkingowe na odcinku ulicy PCK między ulicami Młodzieżową a Grudziądzką. Obowiązuje tu ruch dwukierunkowy.