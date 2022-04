Skuteczne ćwiczenia. Czego nie jeść po treningu! Tego nie możesz pić, jeśli zależy Ci na udanych ćwiczeniach!

Dbasz o swoją kondycję i regularnie ćwiczysz? Uważnie patrzysz, co jesz przed treningami i trzymasz się odpowiednich odstępów czasu? Zapewne również wiesz, jakich typów jedzenia musisz się wystrzegać i nie jesz np. fast foodów. Jednak czy wiesz, czego nie należy jeść i pić bezpośrednio po treningu? Wbrew pozorom jest to ważne, a możesz nawet nie mieć świadomości, jak potreningowy jadłospis wpływa na skuteczność ćwiczeń! Sprawdź!

Dbasz o swoją kondycję i regularnie ćwiczysz? Uważnie patrzysz, co jesz przed treningami i trzymasz się odpowiednich odstępów czasu? Zapewne również wiesz, jakich typów jedzenia musisz się wystrzegać i nie jesz np. fast foodów. Jednak czy wiesz, czego nie należy jeść i pić bezpośrednio po treningu? Wbrew pozorom jest to ważne, a możesz nawet nie mieć świadomości, jak potreningowy jadłospis wpływa na skuteczność ćwiczeń! Sprawdź!

Potreningowy jadłospis - dlaczego jest istotny?

Zwykle pamiętamy o tym, aby przez dłuższy czas przed treningiem nic nie jeść i ewentualnie przygotowujemy sobie odpowiednie napoje na czas trenowania. Jednak często zapominamy o tym, że równie istotne jest to, co robimy bezpośrednio po zakończonych ćwiczeniach. Jeśli zależy nam na udanym treningu, powinniśmy odpowiednio zadbać o organizm już po nim. Ważne jest, aby unikać konkretnych pokarmów i płynów, nawet jeśli ogólnie mogą one być obecne w naszej codziennej diecie.

Regularność treningów i dieta to podstawa - co to oznacza?

Każdy już chyba wie, że regularne treningi są podstawą dbania o sylwetkę, podobnie jak zdrowa dieta. Dla wielu osób oznacza to ograniczenie (lub pełną rezygnację) ze słodyczy, fast foodów oraz tłuszcz. Jednak to nie wszystko. Są rzeczy mniej oczywiste, których też musimy unikać jak ognia, zwłaszcza po treningu.

Dlaczego należy unikać tłustego jedzenia po treningu?

Fast foody w ogóle nie są dobre do jedzenia. Jednak bezpośrednio po treningu powinniśmy unikać również tych potraw, które mają zdrowe tłuszcze (np. oliwa i awokado). Potrawy z wysoką zawartością tłuszczu spowalniają proces trawienia, a zatem na dłuższy czas mogą utknąć w naszym organizmie.

Kawa po treningu to zły pomysł...

Wielu z nas zwłaszcza po porannym treningu lubi delektować się gorącą, pobudzającą kawą. Błąd. Nawet pyszna kawusia zwiększy stan odwodnienia naszego organizmu, a przecież to samo powoduje wysiłek fizyczny. Zamiast tego powinniśmy sięgnąć po wodę. Nie dość, że wzmocnimy organizm, to jeszcze odświeżymy się i pobudzimy do działania!

Surowe warzywa nie zawsze są dobrym pomysłem - ale możemy to poprawić!

Najzdrowsze są surowe, nieprzetworzone warzywa. Nie zmienia to jednak faktu, że same w sobie, choć będą sycące, nie będą wystarczające dla naszego organizmu. Surowe warzywa koniecznie powinny występować w towarzystwie zarówno węglowodanów, jak i białka. Wtedy ich spożywanie będzie w pełni wartościowe.

Masło orzechowe i orzechy to wróg potreningowej diety

O znaczeniu białka w diecie wiedzą wszyscy trenujący. Równie istotne jest jednak źródło, z którego czerpiemy ten składnik odżywczy. Dlatego też należy uważać na pozornie znakomite orzechy i masło orzechowe. Dlaczego? Choć faktycznie zawierają one pokaźne pokłady białka, mają również wysoką zawartość tłuszczu. To zaś, jak już wspomnieliśmy wcześniej, powoduje problemy w postaci spowolnionego trawienia.

Ostre potrawy i sosy

Sosy i ostre przyprawy, choć nadają smaku potrawom, są również ciężkostrawne. Z kolei nasz organizm wycieńczony treningiem potrzebuje potraw lekkostrawnych. Dlatego też powinniśmy wybierać takie dania, które organizm szybko strawi i pozyska z nich niezbędną energię.

Smażone jajka - dlaczego lepiej z nich zrezygnować?

Jajka są świetnym źródłem białka. Błędem jest jednak uznawanie, że można je jeść w każdej formie. Smażone jajka zwykle mają zwiększone stężenie tłuszczu, co przeszkadza naszemu organizmowi. Zamiast tego lepszym wyborem będzie jajko na twardo lub też na miękko.

Usuń węglowodany proste... czyli co?

Węglowodany proste nie powinny być obecne w diecie sportowca oraz osoby po prostu ćwiczącej dla lepszej kondycji organizmu. Gdzie się one znajdują? Przede wszystkim w białym pieczywie oraz ciastkach. Podobnie jak tłuszcze, węglowodany proste znacząco spowalniają tempo metabolizmu.

Czy batony i napoje dla sportowców działają? Niekoniecznie!

Zewsząd jesteśmy bombardowani informacjami o tym, jakie produkty jeść po treningu, czym się zapychać, aby skutecznie wyćwiczyć ciało. Niestety, ale faktyczne działanie np. batonów i napojów dla sportowców jest złudne. W praktyce bowiem nie mają one wielu składników odżywczych i bazują na szkodliwych ilościach cukru. Lepiej wybierać rozmaite formy normalnego, domowego jedzenia.

