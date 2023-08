Strażnicy miejscy z Torunia obchodzą swoje święto. Otrzymali awanse i nagrody Wojciech Pierzchalski

Z okazji, przypadającego 29 sierpnia, święta straży miejskiej, toruńscy mundurowi odebrali w swojej siedzibie awanse i nagrody. - To święto to przede wszystkim dobra okazja do podziękowań, bo służba strażników nie jest lekką pracą - mówi komendant Straży Miejskiej w Toruniu, Mirosław Bartulewicz.