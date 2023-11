Sylwester w Toruniu. Pierwsze oferty już się pojawiają. Gdzie i jak można go spędzić? Jaki jest jego koszt?

Do sylwestra zostało jeszcze blisko 1,5 miesiąca, lecz już teraz wielu mieszkańców Torunia zastanawia się, w jaki sposób i gdzie go spędzić. Sprawdziliśmy ofertę kilku popularnych i bardzo lubianych miejsc w mieście i w okolicach.

Sposobów na spędzenie noworocznej nocy jest wiele. Niektórzy decydują się na pozostanie w domowym zaciszu, inni natomiast czas ten spędzają z najbliższymi, świętując i wybierając postanowienia. Wiele restauracji czy miejsc kultury tworzy specjalną ofertę dla mieszkańców miast, by ci mogli spędzić czas nieco inaczej. I w Toruniu pojawiają się już pierwsze oferty, dlatego postanowiliśmy przyjrzeć im się bliżej. Co znaleźliśmy?

Sylwester w Teatrze Horzycy

31 grudnia w Teatrze im. Wilama Horzycy odbędzie się specjalny pokaz spektaklu pt. Kariera Nikodema Dyzmy. Spektakl odbywa się o godz. 17.00 oraz o godz. 21.00. Koszt pierwszego pokazu wynosi 100 złotych (I miejsca) lub 80 złotych (II miejsca). Drugi pokaz natomiast to koszt 150 złotych (I miejsca) lub 100 złotych (II miejsca).

W sprawie rezerwacji biletów należy zgłosić się do Biura Obsługi Widzów (tel. 56 622 55 97/694 90 74) lub udać się po ich zakup do kasy biletowej. Teatr zapewnia także opiekę nad dziećmi w trakcie spektaklu podczas pokazu o godz. 17.00. Odbędzie się wówczas akcja „Z dzieckiem do teatru”. Cena biletu dla dziecka wynosi 45 złotych.

Sylwester w Teatrze Muzycznym

Filmowo-musicalowy sylwester w Teatrze Muzycznym w Toruniu będzie podróżą przez najlepsze polskie oraz zagraniczne piosenki filmowe i musicalowe. Uczestnicy spektaklu będą mogli poczuć się jak na prawdziwym Broadwayu lub Gali Rozdania Oscarów. Urok starego kina oraz prawdziwy czerwony dywan – gwarantowane. W programie przewidziano także lampkę wina oraz poczęstunek. Start o godz. 20.00. Bilety w cenie 175 złotych do zakupu w kasie biletowej teatru.

Sylwester w klubie Hex

Sylwestrowa noc spędzona w jednym z najpopularniejszych toruńskich klubów z pewnością ucieszy pasjonatów dobrej zabawy. W samym centrum miasta odbędzie się wystrzałowa impreza, którą poprowadzi DJ Funk Dee. Klub Hex oferuje dwa trzy pakiety dla klubowiczów:

Pakiet Standard w cenie 70 zł/os, dostępny przez całą noc oraz w przedsprzedaży.

Pakiet De Luxe w cenie 110 zł/os, dostępny w przedsprzedaży. Obejmuje on wstęp do lokalu, miejsce siedzące przy stoliku 4-osobowym, kieliszek prosecco przed północą.

Pakiet VIP w cenie 250 zł/os, dostępny w przedsprzedaży. Obejmuje on miejsce siedzące w pokoju VIP oraz 100 złotych do wykorzystania na barze.

Sylwester w Restauracji Lokomotywa

Specjalna okazja dla miłośników dobrej zabawy – Lokomotywa rusza trasą Orient Expressu. Restauracja Lokomotywa przygotowała dla miłośników dobrej zabawy bogate menu z regionalnymi potrawami pochodzącymi z krajów znajdujących się na legendarnej trasie przejazdu z Paryża do Konstantynopola, przez Austrię, Rumunię i Węgry. Impreza sylwestrowa rozpocznie się o godz. 20.00 i potrwa do 4.00. Koszt uczestnictwa to 460 zł/os. W sprawie rezerwacji należy skontaktować się z Recepcją hotelu pod numerem telefonu 605 842 424.

