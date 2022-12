Tak szybko schudniesz! Popularne i skuteczne sposoby na zrzucenie wagi

Większość osób chciałaby zrzucić zbędne kilogramy jak najszybciej, praktycznie bez wysiłku. Wiadomo już, że nie ma takiej możliwości. Zdrowe chudnięcie to proces, który wymaga cierpliwości i konsekwencji. Jak zatem schudnąć szybko, skutecznie i trwale? >>>>>>WIĘCEJ NA KOLEJNYCH STRONACH

Większość osób chciałaby zrzucić zbędne kilogramy jak najszybciej, praktycznie bez wysiłku. Wiadomo już, że nie ma takiej możliwości. Zdrowe chudnięcie to proces, który wymaga cierpliwości i konsekwencji. Jak zatem schudnąć szybko, skutecznie i trwale? Aby skutecznie i trwale schudnąć postaw na zbilansowaną dietę, dobre nawyki żywieniowe oraz aktywność fizyczną.

Zanim zaczniemy się odchudzać trzeba dokładnie zastanowić się w jaki sposób to zrobić, żeby nie wyrządzić sobie więcej szkody niż pożytku. Zdrowe odchudzanie wymaga konsekwencji i cierpliwości. Podstawowa zasada zawsze jest ta sama. Trzeba jeść mniej i przywiązywać dużą wagę do jakości spożywanych pokarmów. Muszą one być zdrowe. Niezbędna w procesie odchudzania jest również aktywność fizyczna. Zachowując te zasady można spodziewać się pozytywnych efektów. Sprawdź je.

Duża różnorodność posiłków

Przystępując do odchudzania trzeba zadbać o zróżnicowany jadłospis. Dieta, która polega na ograniczaniu spożywanych kalorii nie może być monotonna, gdyż możemy doprowadzić do niedoborów pokarmowych. Należy spożywać produkty, które

dostarczą organizmowi odpowiedniej ilości białka, węglowodanów, tłuszczów, witamin oraz składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Regularnie jedzenie pomaga w chudnięciu

Regularne jedzenie posiłków pomaga w zrzucaniu zbędnych kilogramów. Najlepiej spożywać posiłki co 3 godziny. Ważne jest aby trzymać się tych godzin i nie podjadać między posiłkami. Obowiązkowo należy zjeść śniadanie i dalej trzymać się tej zasady. Ostatni posiłek powinien być zjedzony 2-3 godziny przed położeniem się spać. Ważne również jest tempo jedzenia. Przy stole nie można się spieszyć.

Błonnik ważny w odchudzaniu

Błonnik jest niezwykle ważny w odchudzaniu, bo wchłania wodę i pęcznieje w żołądku, dając uczucie sytości. Przy tym poprawia pracę jelit i pomaga oczyścić organizm z toksycznych produktów przemiany materii. Najwięcej błonnika zawierają produkty pełnoziarniste oraz warzywa i owoce. Te ostatnie należy wybierać rozważnie, bo niektóre (np. winogrona, banany) zawierają dużo cukru i tym samym kalorii. Dużo błonnika i mniej kalorii jest m.in. w malinach, jabłkach, porzeczkach, agreście, truskawkach, kiwi, zaś działanie wspierające odchudzanie ma ananas, grejpfrut i papaja.

Nawadnianie organizmu

W procesie chudnięcia bardzo ważne jest nawadnianie organizmu. W ciągu dnia powinno wypijać się co najmniej 2 litry płynów. Najlepiej wody mineralnej. Woda oprócz tego, że jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania organizmu wypełnia żołądek dając poczucie sytości.

Aktywność fizyczna

Nie wystarczy tylko ograniczyć jedzenie, by zrzucić zbędne kilogramy. By odbywało sie to w sposób zdrowy wraz z dietą musi przyjść aktywność fizyczna. Nie trzeba zaraz "katować" się na siłowni. Wystarczy ćwiczyć 2- 3 razy w tygodniu przez ok. 45 minut, gdyż po 30 minutach od rozpoczęcia treningu organizm zaczyna spalać tkankę tłuszczową. Trzeba ćwiczyć na różne partie mięśni.

Regularny sen

Badania pokazują, że u osób śpiących zbyt krótko zwiększa się poziom greliny (hormonu głodu), a zmniejsza poziom leptyny (hormonu sytości). Jednak zbyt długi sen również nie jest korzystny dla figury, bo, jak wynika z badań kanadyjskich naukowców, osoby sypiające krócej niż 7 godzin albo dłużej niż 9 godzin ważą przeciętnie o 2 kg więcej i mają większy obwód talii niż te, które śpią 8 godzin na dobę.

Konsekwencja i cierpliwość

Ważne jest, by się nie zniechęcać i konsekwentnie trzymać się wyznaczonych zasad. Wtedy jest szansa na osiągnięcie sukcesu.

Na początku chudnie się szybciej, ale po kilku tygodniach spadki mogą się zatrzymać. Wtedy trzeba lekko zmodyfikować np. ćwiczenia fizyczne, gdyż organizm przyzwyczaja się do wysiłku i trzeba dać mu nowy impuls.