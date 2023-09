Toruń. 60 proc. młodzieży ma negatywne samopoczucie. Do psychiatry poczekają prawie 2 lata

- 58 proc. badanych uzyskało wynik niski w skali do pomiaru pozytywnego zdrowia psychicznego. Oznacza to, że prawie 60 proc. toruńskiej młodzieży ma niskie, słabe, negatywne samopoczucie. Wynik ten powinien wynosić 15-20 proc.. To bardzo smutne dane, które skłaniają nas do myślenia, że pomoc jest rzeczywiście potrzebna - zwraca uwagę prof. Białecka.