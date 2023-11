Toruń. Co się wydarzyło w pubie Max? Adrian Ciechacki poszukiwany za śmierć klienta! Prokurator czeka z zarzutami

Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód jest przekonana, że to wskutek jego ataku zmarł pan Marek, klient pubu Max. Chce mu przedstawić poważne zarzuty - ataku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała ze skutkiem śmiertelnym. -Nie możemy wykonać tej czynności, bo Adrian C. ukrywa się. Stąd list gończy - mówi prokurator rejonowy Marcin Licznerski.

Ukrywa się w Toruniu? Wyjechał na drugi koniec kraju? A może jest już nawet poza granicami Polski? Nie wiadomo. 23-letni Adrian Ciechacki to obecnie osoba poszukiwana, za którym prokuratura wystawiła właśnie list gończy.

Furia i atak krzesłem, czyli kwietniowa sobota w pubie Max w Toruniu

Max przy ul. Wojska Polskiego 11 w Toruniu to typowy pub lokalny. To miejsce nad Strugą Toruńską ma grono stałych klientów, choć bywa, że i zaglądają tutaj goście spoza osiedla. Pub od lat cieszy się popularnością. I chociaż - jak to pub - przyciąga często klientów spragnionych piwa, ma opinię spokojnego. Nikomu nie kojarzy się z miejscem burd czy przestępstw.