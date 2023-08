Toruń. Domowa hodowla marihuany na Rubinkowie. Więzienie w zawiasach za 5 krzaków!

-A to już znaczna ilość narkotyków i surowsze konsekwencje karne. Wytworzenie takiej ilości narkotyku to przestępstwo mające charakter zbrodni, zagrożone karą nie mniejszą niż 3 lata więzienia- podkreślała w rozmowie z "Nowościami" prokurator Joanna Becińska, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód, wiosną ubiegłego roku, gdy proces ruszał.

Torunianin Piotr S. ma 45 lat i nigdy dotąd nie był karany. Historia domowej uprawy marihuany Piotra S. w mieszkaniu przy ul. Niesiołowskiego w Toruniu to przestroga dla innych. Torunianin ma 45 lat i nigdy dotąd nie był karany. Prawo jest w tej dziedzinie surowe. Mężczyzna miał proces Sądem Okręgowym w Toruniu. Oskarżony był o posiadanie, uprawianie i wytwarzanie narkotyków. Nie było tego wiele - w porywach 5 krzaków. Wyliczono jednak, że wyprodukował z roślin kolejno: 88, 110 i ponownie 110 gramów marihuany.

Wyrok już zapadł. - Sąd uznał Piotra S. za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył karę łączną roku pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawiesił na okres 3 lat, oddając w tym okresie skazanego pod dozór kuratora sądowego. Sąd zobowiązał skazanego do podjęcia leczenia w ośrodku terapii i współuzależnienia oraz orzekł karę grzywny w kwocie 3000 złotych. Wyrok jest prawomocny - przekazuje Jarosław Szymczak, asystent rzecznika Sądu Okręgowego w Toruniu.

Wpadł z gramem marihuany na ul. Turystycznej, a potem policjanci odwiedzili jego mieszkanie...

Torunianin wpadł przy ul. Turystycznej. Wówczas miał przy sobie gram marihuany. Kryminalni odwiedzili jednak jego dom - i to już kolejny raz - i tutaj odkryli domową hodowlę. Po śledztwie przeprowadzonym przez Prokuraturę Rejonową Toruń Wschód mężczyzna oskarżony został łącznie o osiem czynów opisanych w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Jakie to były czyny? Posiadanie wspomnianego grama narkotyku, słoika z 30 gramami, uprawiania 4 krzaków marihuany w domu (rok 2018), wytworzenia z nich 88 gramów (2018 rok), uprawiania 5 krzaków (2019 rok), wytworzenia z nich 110 gramów narkotyku (2019rok), uprawiania kolejnych 5 krzaków (rok 2020) i wytworzenia z nich kolejnych 110 gramów (2020 rok).

-W porównaniu z innymi sprawami narkotykowymi, bardzo licznymi ostatnio, ta domowa hodowla marihuany faktycznie należy do skromnych. W innych sprawach do czynienia mamy przecież nawet z kilogramami narkotyków czy setkami krzewów. Mimo wszystko w tym przypadku chodzi o wytworzenie tzw. znacznej ilości narkotyku. To taka ilość, która pozwala na odurzenie kilkudziesięciu osób. 110 gramów bezsprzecznie taką ilością jest - zaznaczała prokurator Joanna Becińska.

Wyrok dla Piotra S. jest już prawomocny. Oprócz wspomnianej kary mężczyzna obciążony został też kosztami sądowymi w wysokości 1780 zł.