Toruń. Głosowanie z reasumpcją, czyli Wrzosowisko na komisji rozwoju miasta

Na Wrzosach trwa wielkie odliczanie. W czwartek rada miasta zdecyduje o przyszłości Wrzosowiska, czyli terenów zielonych między ulicami Ugory i Storczykową, o których zachowanie w niezmienionej formie mieszkańcy osiedla zabiegają od dwóch lat, tyle bowiem trwają prace nad przygotowaniem nowego planu zagospodarowania tego obszaru. Jak wiadomo, kilkuhektarowy fragment Wrzosowiska miasto ma zamiar sprzedać, zaś nowy plan ma umożliwić przeznaczenie go na usługi medyczne.

Ile osób podpisało się pod protestem w sprawie Wrzosowiska

Kolejna okazja do rozmowy na temat Wrzosowiska trafiła się w środę, prezydenckim projektem uchwały dotyczącej nowego planu zajmowali się radni z komisji rozwoju miasta. Sprawa budzi emocje, więc na posiedzeniu pojawiło się również kilkoro radnych spoza komisji, a także delegacja mieszkańców. Obrońcy Wrzosowiska skorzystali z okazji i zostawili prezydentowi Zaleskiemu podpisany przez prawie 2.300 osób protest w sprawie planów zagospodarowania Wrzosowiska.

Co z ekspertyzą, o którą apelowali radni?

Prezentację planu rozpoczęła Anna Stasiak, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. Przedstawiła m.in. jego założenia oraz zmiany wprowadzane podczas prac nad planem. Później przyszedł czas na pytania. Radny Bartosz Szymanski przypomniał apel skierowany w czerwcu ubiegłego roku do prezydenta Michała Zaleskiego. Jego inicjatorzy, radni PiS oraz ugrupowania prezydenckiego, zaapelowali o przygotowanie całorocznej ekspertyzy rozwiewającej wątpliwości na temat wartości przyrodniczej spornego terenu. Taka ekspertyza nie powstała. Poszukiwania kogoś, kto mógłby ją przygotować, rozpoczęły się dopiero niedawno. Jak zauważył w środę wiceprezydent Paweł Gulewski, na oferty urzędnicy czekają do czwartku, czyli do dnia, w którym radni podejmą ostateczną decyzję w sprawie Wrzosowiska.