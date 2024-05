Toruń. Horror w pustostanie na Kanałowej! Pobili, podpalili, seksualnie wykorzystali bezdomnych!

Za co dokładnie te kary? Sprawa szokuje. Poraża bezwzględność i brutalność sprawców; także w kontekście ich młodego wieku oraz bezbronności ludzi, których obrali sobie na swoje ofiary. To dwaj bezdomni mężczyźni: Krzysztof i Kamil.

Horror w pustostanie. Co sprawcy zrobili bezdomnym na ul. Kanałowej?

Do tych wydarzeń doszło pustostanie przy ul. Kanałowej w Toruniu (okolice ul. Polnej) w marcu 2023 roku. Pierwszą ofiarą stał się bezdomny, którego cała trójka oskarżonych pobiła kijem, a następnie seksualnie wykorzystała. By chronić interes ofiary, szczegółów podawać nie będziemy. W wyroku czyn ten określono jako zmuszenie do "wykonania innej czynności seksualnej".