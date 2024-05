Toruń. Ten handlarz samochodami to oszust! Wyrok: 4 lata więzienia i milion zł do zwrotu

Wielki dar przekonywania, pewność siebie i dobrą opinię (do czasu) musiał mieć 48-letni obecnie Tomasz T., który oszukał całe grono ludzi. Mężczyzna handlował używanymi samochodami, a także maszynami rolniczymi i budowlanymi. Nie był mu obcy też taki asortyment jak nawozy czy dachówki.

Być może "handlował" to określenie tutaj na wyrost, bo mężczyzna umowy zawierał, pieniądze pobierał, ale towaru nie dostarczał... I było to działanie celowe - doszedł do wniosku sąd.