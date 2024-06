Toruń. Mafia narkotykowo-tytoniowa osądzona! 13 osób usłyszało wyrok. Mefedron sprowadzali z Holandii

17 czerwca br. Sąd Okręgowy w Toruniu zakończył proces w tej sprawie i ogłosił wyrok. Na ławie oskarżonych zasiadało 13 osób. To mężczyźni pochodzący z Torunia, Brodnicy, Warszawy, Skierniewic, Łodzi, Lipna, Rypina oraz jednak kobieta z Lipna. Większość z nich działała w zorganizowanej grupie przestępczej i usłyszała surowe wyroki.

To była zorganizowana grupa przestępcza, która sprowadzała narkotyki i nimi handlowała na wielką skalę, a w Toruniu i podbrodnickim Niewierzu miała produkcję nielegalnego tytoniu. Działała główni w latach 2020-2021, na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

Mefedron sprowadzany z Holandii, a lewy tytoń produkowany w Kujawsko-Pomorskiem

Całą grupę oskarżała przed sadem Prokuratura Regionalna w Lublinie. Co ustalono w śledztwie i co potwierdzono w procesie?

Dodajmy, że w podbrodnickim Niewierzu lokal pod przestępczą działalność tytoniową wynajmowali grupie Adrian S. pochodzący z Rypina i Anna S. pochodząca z Lipna. Oboje w śledztwie kłamali, że nie wiedzieli, komu i po co nieruchomość wynajmują. Za to także zostali ukarani.

Wyroki? Więzienie, grzywny i przepadki setek tysięcy zł zarobionych na przestępstwie

Dawid T. skazany został za udział w gangu, wytwarzanie mefedronu, sprowadzenie 136 kg tego narkotyku z Holandii, a także sprzedawanie go w dużej ilości (obok amfetaminy i marihuany), a także za nielegalne posiadanie pistoletu maszynowego i amunicji oraz transport nielegalnego tytoniu. Kara dla niego to 4,5 roku bezwzględnego więzienia. Orzeczono mu też przepadek ponad 119 tys. zł zarobionych na przestępstwie, 15 tys. grzywny i 3 tys. zł nawiązki.

Mirosław S. skazany został za udział w zorganizowanej grupie przestępczej produkującej mefedron i to w recydywie - już wcześniej parał się narkobiznesem. Do tego udowodniono mu przechowywanie lewego tytoniu. Wyrokiem sądu za kraty ma iść na 5 lat oraz zapłacić 8 tys. zł grzywny i nawiązki, tracąc też 50 tys. zł korzyści z procederu.

Kamil K. również skazany został na 5 lat bezwzględnego więzienia. Do tego - na przepadek ponad 230 tys. zł zarobionych na przestępstwie i 13 tys. zł łącznie tytułem grzywny i nawiazki. On handlował mefedronem, marihuaną i amfetaminą, nielegalnie posiadał broń, a do tego jeszcze wpadł na kierowaniu autem bez prawka.