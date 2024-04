Toruń. Jak w samolocie, czyli "Bistro PodNiebienie" po "Kuchennych rewolucjach". Co tu zjemy i za ile?

Co zjemy w "Bistro PodNiebienie" na lotnisku w Toruniu i ile zapłacimy?

Te zestawy jednak to tylko jedna z wielu pozycji nowego menu. "Bistro PodNiebienie" kusi cała gamą potraw - od przystawek i zup przez dania główne i pizzę aż po desery. Tutaj menu podzielone zostało na "trasy krótkiego, średniego i dalekiego zasięgu" - tak to wymyślono.

Pierwsza komunia na lotnisku? Tylko w Toruniu! "Zapraszamy i czekamy!"

Do roku 2022 lokal na lotnisku prowadziła Agnieszka Ruszkiewicz. Pandemia dała jej się we znaki i restaurację zamknęła. Rok później kupił ją przedsiębiorca związany z Aeroklubem Pomorskim (chce pozostać anonimowy na łamach). To on właśnie prowadzenie lokalu przekazał Albinie Gromadzie i jej mężowi.