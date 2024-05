Toruń. Kolejny pożar w rozdzielni w bloku przy Strobanda 13. Co się tam stało tamtym razem?

– Sytuacja jest dużo bardziej klarowna, ponieważ spalił się licznik numer jeden. Okopcone zostały liczniki numer 2 i 6. Straty są niewielkie i najważniejsze, że tylko materialne – informuje Jarosław Bednarski, prezes Zarządu Toruńskich Nieruchomości, która jest zarządcą bloku przy Strobanda. – Najprawdopodobniej to z licznikami jest problem i już dążymy do tego, by zmienić rodzaj zabezpieczeń, by do takich sytuacji więcej nie doszło.