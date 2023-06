Toruń ma Plac 4 Czerwca 1989 roku. Nazwę nadano w rocznicę pamiętnych wyborów

Plac 4 Czerwca: podziękowania dla bohaterów tamtego sukcesu

Nie było parlamentarzystów KO, którzy uczestniczyli w manifestacji w Warszawie. Był poseł PiS Jan Krzysztof Ardanowski. Najważniejsi byli jednak współautorzy zwycięstwa sprzed 34 lat - szef ówczesnego Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" prof. Antoni Stawikowski; były rektor UMK, wybrany wówczas senatorem prof. Stanisław Dembiński oraz wybrany posłem, były wicemarszałek Senatu Jan Wyrowiński. To on jako przewodniczący Społecznego Komitetu „Solidarni – Toruń pamięta” złożył do Rady Miasta wniosek o nadanie skwerowi nazwy Plac 4 Czerwca.

- Jeśli 4 czerwca ma być czymś więcej niż cyfrą na tablicy, to niech będzie lekcją, że mimo głębokich podziałów są dla nas Polaków rzeczy, które są najważniejsze. Niech będzie lekcją, że wybory to nie tylko wrzucanie kartki do urny, ale to ostatni, głęboki akt zaangażowania w sprawy swojego kraju - stwierdził Marcin Czyżniewski.