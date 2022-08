Dokąd można było dojechać z Torunia pociągiem w czasach, gdy jedwab spływał krwią?

Jak wyglądał kolejowy rozkład jazdy w Toruniu na początku XX wieku?

Na początku lipca 1902 roku w jednym z wydań „Gazety Toruńskiej” prawdopodobnie pojawiła się dziura. Wypadła reklama, bądź jakiś komunikat – tego nie wiemy. Możemy się jednak domyślać, że odpowiedzialny za numer redaktor Dyonizy Królikowski postanowił ją załatać, publikując rozkład jazdy pociągów obowiązujący od 1 maja A. D. 1902. Podzielony był on na dwie części: pociągi przyjeżdżające do Torunia z Chełmży, Aleksandrowa, Kowalewa, Inowrocławia i Bydgoszczy, oraz pociągi wyjeżdżające z Torunia do tych miejscowości. Zapewne chodziło tu przede wszystkim o kierunki, pociągi do Chełmży zapewne kursowały również do Grudziądza i Malborka, przynajmniej część tych inowrocławskich jeździła również do Poznania i dalej – Berlina, Brukseli, Paryża z wagonami do Londynu, bo i takie połączenia mieliśmy w rozkładzie. Tak samo pociągi do Kowalewa musiały również jeździć do Olsztyna, Królewca i Wystrucia, zaś te Aleksandrowskie jeździły też do Warszawy. No, chyba że opublikowany rozkład jazdy dotyczył tylko pociągów lokalnych, jednak o tym nie było żadnej wzmianki.