Toruń. Matka niepełnosprawnego syna kontra ojciec. Alimenty razy trzy!

Alimenty po 500 zł nieprzystające już do sytuacji: zarobków ojca i potrzeb synów

Małżonkowie rozwiedli się 11 lat temu. Wtedy też ustanowione zostały przez sąd alimenty na dzieci, mające 4 i 3 lata. Wynosiły po 500 zł i nie uległy zmianie przez cały ten czas. Chłopcy wyrośli, zmieniły się ich potrzeby, a sytuacja ekonomiczna ojca zdecydowanie się poprawiła. Dlatego właśnie pani Karina wniosła do sądu pozew o podwyższenie alimentów - domagała się, by wynosiły po 1.700 zł. Aż takiej podwyżki się nie doczekała, ale cała sprawa i tak skończyła się dla niej oraz dzieci pomyślnie.

Sąd w Toruniu podwyższył alimenty trzykrotnie. Co miało znaczenie?

Co było ważne dla sądu? Po pierwsze to, że potrzeby obu synów przez 11 lat zdecydowanie się zmieniły i koszty ich zaspokojenia wzrosły. A także fakt, że pozwany ojciec godnie już zarabia, a jego koszty utrzymania nie są wielkie. Mieszka z matką, nie spłaca żadnych kredytów. Istotnym było również to, że ojciec od lat z dziećmi nie utrzymuje kontaktów, a wszystkim zajmuje się pani Karina.

-Na przestrzeni blisko 11 lat, to jest od momentu, gdy zapadł wyrok rozwodowy między rodzicami powodów, dochody obojga z nich zwiększyły się. Matka powoda uzyskała świadczenie pielęgnacyjne, podczas gdy wcześniej nie pracowała i nie pobierała żadnego świadczenia. Wzrosły dochody pozwanego: o ile w dacie rozwodu wykonywał on prace dorywcze, za które osiągał dochód w kwocie 1. 150 zł, o tyle obecnie jego łączne dochody wynoszą ok. 7 000 zł netto, bowiem oprócz wynagrodzenia wykazanego w zaświadczeniu pracodawcy otrzymuje on dodatkowe wynagrodzenie, co sam przyznał. Nadto koszty utrzymania pozwanego wynoszą ok. 2 000 zł - wyliczyła sędzia Ewa Zawacka.