Toruń. Na Rynku Staromiejskim zamanifestowali z okazji Dnia Niepodległości Ukrainy

- Dzień Niepodległości skupia miliony Ukraińców rozsianych na całym świecie. Trudno nazwać ten dzień świętem, jest to dzień nadziei na wolne życie. Tak jak sto lat temu, kontynuujemy walkę o niepodległość - mówi Anastazja Tereszczenko, organizatorka wydarzenia. - W tym dniu szczególnie przyjemnie jest nosić haft i używać żółto-niebieskich kolorów, które dają nam nadzieję i reprezentować w ten sposób kulturę ukraińską. Miło jest widzieć ludzi, którzy również okazują przynależność do niezniszczalnego narodu i poczuć się trochę jak w domu.

Dzień Niepodległości to tęsknota za Ukrainą

Uchodźcy z Ukrainy mają nadzieję, że następny Dzień Niepodległości będą świętować w ojczyźnie. - W tym dniu chciałabym być w domu na ojczystej ziemi, ale niestety rosyjskie rakiety codziennie zabierają życie Ukraińcom i niszczą nasze miasta. Jedyne, co sprawia, że rosyjscy terroryści jeszcze tu nie są, to walka naszego narodu ze wsparciem świata, za co jesteśmy wdzięczni - mówi Anastazja Tereszczenko.