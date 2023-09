Toruń najwyższych lotów. Muzeum twierdzy zaprasza na spotkanie z Miłoszem Rusieckim

Jak wyglądała toruńska hala sterowcowa?

Do czego służyły wojskowe balony?

Balony służyły do obserwacji i kierowania ogniem artylerii. Nad polami bitew w naszym zakątku Europy zadebiutowały podczas I wojny światowej i już wtedy okazało się, że nie nadążają za rozpędzoną machiną wojenną. W starciu z samolotami były bezbronne i chociaż udowodnili to m.in. polscy lotnicy, podczas wojny z Bolszewikami strzelając do rosyjskich balonów jak do tarcz, w armii odrodzonej Rzeczypospolitej miejsca dla aeronautów nie zabrakło. Jak wiadomo, jednym z najważniejszych ośrodków szkoleniowych był Toruń i jak to wtedy często się zdarzało, chociaż balony były anachroniczne, to wykształceni m.in. w Toruniu aeronauci byli specjalistami najwyższych lotów. Udowodnili to chociażby w latach 30. Nasi aeronauci praktycznie zdominowali cieszące się wtedy ogromną popularnością międzynarodowe zwody o puchar Gordona-Bennetta, a także podnosili poprzeczkę w wyścigu do stratosfery.