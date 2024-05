Toruń. Nowa lodziarnia na Waryńskiego. Na parkingu przy Biedronce będzie bezpiecznie? Zdania są podzielone

Budka już od pewnego czasu stoi na placu przed Biedronką przy ul. Waryńskiego . Lody, gofry i kawa pod marką "Lodolandii" mają tutaj być sprzedawane od środy, 29 maja. Wielu się cieszy, ale są i tacy, którzy mają obawy co do bezpieczeństwa.

Lody na parkingu to zły pomysł? "Przecież są przed wieloma galeriami i sklepami"

-Super! Tego tutaj brakowało. Lody w te upały na pewno będą miały wzięcie. Z budki to zawsze coś innego niż ze sklepu - komentują torunianie, których na dwa dni przed otwarciem budki spotykamy przy ul. Waryńskiego.

-No, nie wiem, czy to będzie bezpieczne - zwraca uwagę mama z dziećmi, a popiera ją znajoma. - Przecież to parking, tutaj zaraz jest wjazd dla samochodów. A do lodów to pierwsze dzieciaki ciągną, wiadomo... Żeby tu do jakiegoś nieszczęścia nie doszło.