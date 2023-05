Toruń. O ile zmniejszył się dług szpitala przy ulicy Batorego?

Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta toruńscy radni dyskutowali między innymi o sprawozdaniach finansowych Specjalistycznego Szpitala Miejskiego, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego oraz Miejskiej Przychodni Specjalistycznej. Najwięcej czasu i uwagi poświęcili szpitalowi. Jak wiadomo, placówka ta znalazła się w katastrofalnej sytuacji finansowej. W połowie ubiegłego roku zadłużenie szpitala sięgnęło 157 milionów złotych. Jego wzrost jest bardzo niepokojący, w roku 2019 wynosiło nieco ponad 81 milionów złotych, w związku z czym wynajęta przez miasto firma zewnętrzna przygotowała plan naprawczy. Zgodnie z jednym z wielu zaleceń, w SSM miał zostać zatrudniony wicedyrektor do spraw finansowych i to przede wszystkim on - Zbigniew Marcinkiewicz, odpowiadał na pytania radnych.

Ile szpital wydaje na odsetki?

- Realizacja planu naprawczego wdrażanego od września ubiegłego roku doprowadziła do znacznych ograniczeń kosztów - wyjaśniał wicedyrektor. - I to w tak trudnym roku, przy tak dużej inflacji oraz znaczącym wzroście cen niektórych towarów i usług.

- Jaki jest cel, do którego chcecie zejść? - pytał radny Maciej Krużewski (KO). - Chcecie osiągać zysk, wyjść na zero, czy też osiągać straty, ale na przykład mniejsze niż 5 milionów?

Jaka jest sytuacja na hematologii?

Poza problemami finansowymi szpital borykał się również z kłopotami kadrowymi. Rok temu w SSM doszło do pamiętnego kryzysu na hematologii. Pytania o to również podczas czwartkowej sesji padły.

- Procedury są wykonywane w bardzo dobrym tempie, na dzień dzisiejszy mamy wykonanych 12 przeszczepów. Oddział działa idealnie i ma się dobrze - zapewniła dyrektor SSM Justyna Wileńska, która później stwierdziła, że tak działają wszystkie oddziały szpitala.

- Jestem zdumiony, bo skoro pani dyrektor mówi, że jest idealnie, to zastanawiam się, po co my tak długo dyskutujemy i po co wydaliśmy pieniądze na stworzenie planu naprawczego - stwierdził Maciej Krużewski przypominając, że lepsza sytuacja szpitala wynika między innymi z tego, że radni zgodzili się na umorzenie 15-milionowego długu, jaki szpital miał wobec miasta.

Ostatecznie radni przyjęli sprawozdanie finansowe lecznicy, chociaż nie zrobili tego jednogłośnie.