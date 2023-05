Toruń. Ofiara księdza pedofila kontra Kuria Diecezjalna - jest wreszcie termin apelacji w Gdańsku. Kuria zapłaci milion za krzywdy?

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

"Ofiara księdza pedofila kontra Kuria Diecezjalna w Toruniu o zapłatę za krzywdy" - ten proces cywilny zakończył się w Sądzie Okręgowym w Toruniu 6 października 2022 roku. Z uwagi na interes pokrzywdzonego toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok jednak był jawny. Ofierze księdza - Mariuszowi Milewskiemu - sąd przyznał 600 tys. zł zadośćuczynienia od kurii. Mniej niż domagał się w pozwie - oczekiwał 1 mln zł zapłaty. Ten nieprawomocny wyrok sprawy jednak nie zakończył.

Milewski był wykorzystywany seksualnie przez księdza w dzieciństwie, gdy był ministrantem. Jego koszmar trwał przez 9 lat. To fakty bezsporne, potwierdzone prawomocnym skazaniem byłego już księdza Jarosława P., przed laty proboszcza w gminie Biskupiec (pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie, diecezja toruńska). Na mocy prawomocnego wyroku sądu skazany został za to na 3 lata do więzienia. Tak zdecydował ostatecznie 5 lutego 2019 roku Sąd Najwyższy, po skardze kasacyjnej.