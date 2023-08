Toruń. Pensje w górę? Firmy szukają do pracy "od zaraz". Ile płacą po podwyżce minimalnej krajowej?

Maflow to część grupy Boryszew. To jeden z wielu zakładów produkcyjnych w Toruniu, który obecnie szuka pracowników

Od lipca minimalna płaca krajowa wzrosła do 3600 zł brutto. Wiele zakładów produkcyjnych w Toruniu i okolicy pilnie szuka teraz pracowników. Jakie płace firmy oferują w sierpniu?

Mniej niż 3600 zł brutto na umowie o pracę płacić od lipca nie wolno. Pod warunkiem, oczywiście, że chodzi o zatrudnienie na cały etat. W Toruniu i okolicy głód rąk do pracy jest jednak taki, że gołą "najniższą krajową" przy rekrutacjach proponuje się rzadko. Nawet jeśli chodzi o obsadzenie stanowisk produkcyjnych niewymagających specjalnych kwalifikacji czy doświadczenia. Normą jest przynajmniej obietnica premii. Kto w sierpniu w Toruniu i okolicy szuka do pracy? Jakie wynagrodzenie oferuje? Sprawdziliśmy.

Firma Into produkuje wyposażenie ubojni. Oferuje od 5 tys. zł brutto w górę, a szefowi 10 tys. zł

Jednym z zakładów intensywnie poszukujących teraz pracowników i to na różne stanowisko jest Into. To firma specjalizująca się w produkcji wyposażenia zakładów mięsnych. Dynamicznie się rozwija, a klientów ma nie tylko w Polsce, ale i Europie Zachodniej. Siedziba spółki mieści się przy ul. Olsztyńskiej, a zakładu - przy ul. Wapiennej.

Into szuka różnych pracowników, także przez toruński PUP. Ślusarzom oferuje pensję od 5 tys. 055 zł brutto. Spawaczom TIG więcej - od 5 tys. 830 zł brutto. Konstruktorom - od 5 tys. 500 zł brutto. Tokarzom - frezerom natomiast oferuje od 4 tys. 800 zł brutto wzwyż. W każdym przypadku jednak od kandydatów Into oczekuje konkretnych umiejętności i zawodowego przygotowania.

Ta firma poszukuje tez kierownika całego zakładu produkcyjnego. Takiej osobie oferuje wynagrodzenie rzędu 9,5 - 10,5 tys. zł brutto. Zainteresowani mogą aplikować bezpośrednio u pracodawcy i kontaktować się telefonicznie : (56) 678-15-49.

Od 4 tys. zł brutto wzwyż - takie stawki oferują firmy na produkcji osobom bez doświadczenia

"Doświadczenie mile widziane, ale niekonieczne" lub też "Wszystkiego cię nauczymy" - te słowa często teraz pojawiają się w ofertach pracy. Szczególnie, jeśli pracodawcy chodzi o pracowników produkcyjnych niższego szczebla, a rodzaj produkcji nie jest wybitnie skomplikowany.

Od minimalnej krajowej do 4,6 tys. zł brutto - taką płacę oferuje firma Veyna, znany toruński producent wypełnień do drzwi. Od 4,1 tys. zł brutto do 4,6 tys. zł brutto - tyle natomiast operatorom maszyn proponuje SMPE, zakład z branży automotive mający siedzibę przy ul. Chrobrego.

4,5 do 5,5 tys. zł brutto - tyle z kolei oferuje pracownikom produkcji spółka z okolic Torunia Dap-Tech. Jeszcze więcej, bo między 5,5 tys. a 8,5 tys. zł brutto proponuje spawaczom MIG. "Praca od zaraz, bardzo dobrze płatna" - ogłasza. W ogłoszeniach nie kryje jednak, że to oferta dla mężczyzn w wieku do 45 lat.

Przyciąga nie tylko pensja, ale i benefity. Czym kusi Maflow w Toruniu?

Rywalizację o pracowników są w stanie wygrać te firmy, które oprócz godnych płac oferują dodatkowe bonusy. Wydaje się, że większy wachlarz takich benefitów mają duże przedsiębiorstwa. Maflow w Toruniu to część grupy Boryszew. Obecnie szuka np. elektromechaników. Obiecuje nie tylko godziwą wypłatę, ale także benefity takie jak: bony żywieniowe, dodatkowe świadczenia socjalne, ubezpieczenie na życie, prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie zajęć sportowych, a także szkoleń i kursów.

"Szeroki pakiet benefitów" w Toruniu tradycyjnie oferują tez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych czy Nova Trading. Mniejszym firmom trudno konkurować na tym gruncie z wielkimi zakładami.

Długa lista potrzeb firmy Visopac. Ile płaci ten producent folii?

Intensywnie poszukuje pracowników także firma Visopac w Toruniu. Zakład ma przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie i produkuje folie polipropylenowe. Listę potrzeb kadrowych firma ma długą. Szuka nie tylko operatorów maszyn produkcyjnych, ale i mechatronika automatyka, pneumatyka itd.

Firma ma konkretne oczekiwania wobec kandydatów, ale warunków płacowych w ogłoszeniach (np. na portalu OLX) nie precyzuje. W przypadku automatyka obiecuje: "umowę o pracę –pełen etat z zachowaniem dobrych i stabilnych warunków zatrudnienia adekwatnych do kwalifikacji możliwość rozwoju zawodowego, premie i przewidziane bonusy oraz dodatkową premię za uruchomienie linii produkcyjnej". Jakie dokładnie kwoty kryją się za tymi ofertami, przekonają się kandydaci, którzy zdecydują się poddać rekrutacji w Visopaku.

WAŻNE. Średnie zarobki w sektorze przedsiębiorstw w Kujawsko-Pomorskiem Jak podaje Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w Kujawsko-Pomorskiem wyniosło 6 tys. 292,04 zł. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w naszym regionie to 255 tys. 225 etatów. Stopa bezrobocia rejestrowanego natomiast to 7,2 proc. W największych miastach, takich jak Bydgoszczy czy Toruń, bezrobocie jest jeszcze niższe, oscyluje między 4 a 5 proc. (Dane pochodzą z końca maja br. - to ostatnie oficjalne informacje). Polecamy nasze grupy i strony na Facebooku: Bieżące wypadki i utrudnienia w Kujawsko-Pomorskiem

