Toruń. Recydywista oskarżony o kradzież 75 czekolad w Biedronce uniewinniony! Monitoring niewyraźny...

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

Co się wydarzyło w sklepie Biedronki w Toruniu?

Do tych bezczelnych kradzieży doszło w sklepie Biedronki przy ul. Mickiewicza w Toruniu trzykrotnie. Za każdym razem złodziej wynosił stąd ten sam towar - interesowały go duże czekolady. 31 maja 2021 roku skradziono ze sklepu 40 czekolad "Milka" - każda kosztowała wtedy 11,98 zł. 28 czerwca tego samego roku - 20 takich czekolad, a 1 lipca - kolejnych 15 czekoladowych tabliczek. Razem było to więc 75 czekolad.