Toruń. Śmierć Tomasza L. to skutek brutalności policji? Po roku prokuratura umorzyła sprawę

Czy to brutalna interwencja policjantów z komisariatu Policji Toruń Śródmieście doprowadziła do śmierci Tomasza L.? Po roku badania sprawy prokuratura doszła do wniosku, że nie i śledztwo umorzyła. Winy nie znalazła też po stronie ochroniarze i miejskiego szpitala.

Tomasz L. wybiegł z hotelu w Toruniu pobudzony narkotykami i z bronią hukową w ręku. Obezwładniali go policjanci i ochroniarze "Konsalnetu. Miał zapaść na ulicy, ale zmarł w szpitalu. Gdańska prokuratura po roku umorzyła śledztwo w tej sprawie, nie dopatrując się winy po stronie policji, ochrony czy szpitala. Ale rodzina już zapowiada, że odwoła się do sądu.

Zobacz wideo: Co zrobić ze zwierzęciem przed wyjazdem na urlop?

"Umorzyć śledztwo" - taką konstatacją kończy się decyzja, która 28 kwietnia br. wydała prokurator Elżbieta Kaczyńska z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. To tutaj, dla bezstronności, badano, czy policjanci z Komisariatu Toruń Śródmieście przekroczyli uprawnienia i nieumyślnie doprowadzili do śmierci Tomasza L. Śledztwem objęto też podejrzenie przekroczenia uprawnień przez ochroniarzy "Konsalnetu" oraz prawidłowość działania Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Niczyjej winy się nie dopatrzono. - W imieniu rodziny zmarłego Tomasza L. mogę przekazać, że absolutnie nie ma zgody na umorzenie śledztwa. Decyzję prokuratury zaskarżymy do sądu - zapowiada adwokat Jan Olszak.

Przypomnijmy, że chodzi o głośną sprawę podejrzenia zbyt brutalnej i tragicznej w skutkach interwencji, jaką policjanci podejmowali w nocy z 30 na 31 stycznia 2022 wobec 36-letniego chełmżanina Tomasza L., który z hotelu przy ulicy Szumana wybiegł pobudzony z bronią hukową w ręku. Po interwencji trafił do szpitala, miał krwiaki w mózgu. Zmarł w walentynki.

Tomasz L. i dziewczyna z portalu w hotelu: wciągali kokainę, brali ecstasy

"Nowości" dotarły do całej decyzji prokuratury umarzającej śledztwo. Liczy sobie ponad 30 stron, na których opisano przebieg wypadków i przytoczono zeznania świadków. Oto szczegóły.

Tamtą styczniową noc Tomasz L. z Chełmży spędzał w toruńskim hotelu w towarzystwie dziewczyny. Poznał ją na portalu randkowym. Koło 22.00 podjechał swoim audi pod areszt, gdzie się umówili i zabrał do hotelu. Tutaj, jak zeznała dziewczyna, Tomasz L. przebywał już od kilku dni. Dlaczego? Nie wiedziała.

W trakcie spotkania rozmawiali i zażywali narkotyki. Tomasz l. poczęstował ją ecstasy. Wzięła jedną pigułkę. Potem każde z nich wciągnęło po 6 kresek kokainy. Poza tym pili whisky z colą. Co i ile brał wcześniej mężczyzna, dziewczyna nie wiedziała. Potem policja odkryła w pokoju hotelowym całkiem pokaźny zapas różnych narkotyków.

Co ważne w całej sprawie, chełmżanin był postawnym mężczyzną (194 cm i 120 kg wagi), o kulturystycznej sylwetce, trenował MMA, codziennie bywał na siłowni, regularnie uczestniczył w sparingach.

W recepcji hotelu w środku nocy: pobudzony Tomasz L. żądał "połączenia z CBŚP"

Według relacji pracowników hotelu, zachowujący się wcześniej normalnie Tomasz L. około godziny 1.20 w nocy zbiegł do recepcji. Był pobudzony i ten stan tylko rósł. Chciał, by zadzwonić na policję i CBŚP. Przewrócił szybę w recepcji. Zaczął po niej nerwowo chodzić. Ścignął koszulkę i owinął w nią jakiś przedmiot. Kiedy padły dwa strzały, pracownik już wiedział, że to nie żarty.

Co działo się dalej? Hotel włączył alarm dla ochrony i wezwał policję. Tomasz l. tymczasem szalał dalej. Broń kierował w stronę wyjścia, a nie recepcjonisty, ale ten miał prawo się bać. Oddal mu swój telefon komórkowy. Z niego chełmżanin dzwonił na numer "112" i krzyczał, że chce rozmawiać z CBŚP. Potem wybiegł z hotelu na ulicę. Od tego momentu można przyjąć, że zaczął się policyjny pościg. Co ważne, recepcjonista widział Tomasza l. bez koszulki - nie miał wtedy na ciele żadnych obrażeń.

Jak interweniowali policjanci i ochrona? Zeznali, że "tak, jak byli uczeni"

W gdańskim śledztwie przesłuchani zarówno policjantów z Komisariatu Toruń Śródmieście, jak i ochroniarzy "Konsalnetu", którzy pomagali im podczas interwencji. Ich zeznania są zbieżne.

Tomasza L. mundurowi obezwładniali w rejonie alei Jana Pawła II i Wałów gen. Sikorskiego. W jednej ręce trzymał broń, w drugiej koszulkę. Był agresywny, pobudzony, wulgarny. Po okrzyku "policja!" mężczyzna odpowiedział "wyp...cie ode mnie", rzucił bron i zaczął uciekać. Policjanci pobiegli za nim.

Gdy dogonili zbiega, najpierw próbowali obezwładnić go chwytami za ręce. Próbowali "bezpiecznie sprowadzić go do parteru i przygotować do założenia kajdanek". Tomasz l. się jednak szarpał, więc użyli miotacza gazu. Wtedy dopiero sprowadzili go do parteru i zakuli. W zakładaniu kajdanek policjantom pomogli ochroniarze "Konsalnetu", którzy akurat wtedy dobiegli na miejsce. Już w trakcie tej interwencji Tomasz L. miał mieć na ciele liczne otarcia i ślady krwi. Z ust miała toczyć mu się piana. Wezwano karetkę. Zanim przyjechał, zatrzymał się inny wóz z medykami. Zaproponowali pomoc w opatrzeniu Tomasza L., bo miał rany na głowie. W trakcie tego opatrywania mężczyzna przestał się odzywać i reagować na jakiekolwiek bodźce. Wtedy go rozkuto i zaczęto reanimować.

W jakim stanie Tomasz L. trafił do szpitala i dlaczego zmarł?

Po takiej zapaści na ulicy Tomasz L. trafił do szpitala miejskiego przy ul. Batorego w Toruniu. Akcja serca została przywrócona. Zrobiono tomografię. Medycy, którzy zajmowali się tym pacjentem zapamiętali, że dość długo walczyli o jego życie na sali reanimacyjnej (ścisłego nadzoru). Około godziny 5-6 rano dopiero można go było przewieźć na OIOM.

Z dokumentacji szpitala wynika, że Tomasz L. przyjęty został tutaj "z powodu niewydolności oddechowej, w stanie po nagłym zatrzymaniu krążenia, ze stwierdzonym obrzękiem mózgu, ostrą niewydolnością nerek i krążenia, po skutecznej resuscytacji". Badania toksykologiczne wykazały obecność kokainy i amfetaminy.

Tomasz L. był podłączony do respiratora, w stanie krytycznym. Wdrożono antybiotykoterapię, terapię nerkozastępczą, żywienie dojelitowe i pozajelitowe, leki przeciwbólowe. Niestety, stan mężczyzny wciąż był krytyczny. Nie reagował na bodźce.

11 lutego 2022 roku wykonano pacjentowi TK głowy. Stwierdzono krwiak śródmózgowy w móżdżku (51 na 29 mm), krwiak śródmózgowy (30 na 24 mm), mózgowie z cechami bardzo znacznego obrzęku. Kości sklepienia i podstawy czaszki były jednak "bez widocznych zmian patologicznych". 14 lutego 2022 roku nad ranem doszło do nagłego zatrzymania krążenia, nieudanej reanimacji i zgonu Tomasza L.

Opinia biegłych na temat przyczyny zgonu

W sądowo-lekarskiej opinii uzupełniającej biegły sądowy stwierdził, że najbardziej prawdopodobną przyczyną nagłego zatrzymania krążenia Tomasza L. było zatrucie amfetaminą i kokainą. To wdrożone w lecznicy leczenie przeciwzakrzepowe spowodowało najprawdopodobniej powstanie krwiaków w śródmózgowiu. "Jednakże brak jest podstaw do przyjęcia, iż leczenie to pogorszyło stan zdrowia" - odnotowała prokuratura, przytaczając opinię biegłego.

Jak wspomnieliśmy na wstępie, 29 kwietnia br. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła cale śledztwo. Nie zgadza się z tym rodzina Tomasza L. , która od początku sprawy będąc w kontakcie z redakcją "Nowości" podkreśla, że Tomasz aniołem nie był, ale na śmierć sobie nie zasłużył.