Toruń. Sprawiedliwość po latach. Oszukani: Mat-Bud i nabywca spółki Burley Tababcco Trading

W październiku Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił wyroki w dwóch sprawach oszustw gospodarczych. Ręka sprawiedliwości dosięgła po latach tych, którzy oszukali firmę Mat-Bud ze Złej Małej pod Toruniem oraz nabywcę udziałów spółki Burley Tobacco w Mełnie.

Bywa i tak, że sprawiedliwość wymierzona zostaje dopiero po długich latach od popełnienia przestępstwa. Do tego typu spraw należą obie, które znalazły w październiku finał przed Sądem Okręgowym w Toruniu. Oto szczegóły.

Mat-Bud oszukany przed dekadą na materiałach budowlanych

Mat-Bud to znana i duża firma z centralą w Złejwsi Małej pod Toruniem. Przedsiębiorstwo powstało w 1998 roku. Specjalizuje się w hurtowej i detalicznej sprzedaży materiałów budowlanych. Ma dziewięć oddziałów handlowych położonych w Rozgartach, Starym Toruniu, Złejwsi Małej, Bydgoszczy, Grudziądzu, Gdyni, Kowalu, Łodzi oraz Włocławku, betoniarnię w Złejwsi Małej i w Bydgoszczy, a także żwirownię znajdująca się w Pędzewie zapewniająca sprawną dostawę towaru. Jak ustalił toruński Sąd Okręgowy w Toruniu, w lipcu 2013 roku, a więc przed dekadą, Mat-Bud oszukany został przez innego przedsiębiorcę - obecnie 44-letniego Rafała R. z firmy Raf-Bud w Wituni. Mężczyzna, najprościej rzecz ujmując, wyłudził materiały budowlane o wartości (ówczesnej) 358 tysięcy 488 zł. Zamówił je, ale nie zapłacił.

Akt oskarżenia przeciwko niemu skierowała do sądu Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum Zachód. Wyrok natomiast sędzia Zbigniew Lewczyk ogłosił 4 października br. Uznał Rafała R. za winnego oszustwa (art. 286 par. 1 kk) i skazał go na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata próby. Zobowiązując jednocześnie do informowania na piśmie sądu o przebiegu próby co pół roku.

-Wyrok ten jest jeszcze nieprawomocny, ale żadna ze stron nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie pisemnego uzasadnienia orzeczenia - przekazuje Jarosław Szymczak, asystent rzecznika sądu.

Prezesi spółki Burley Tabacco Trading skazani na więzienie w zawiasach

Kolejny wyrok za oszustwo gospodarcze Sąd Okręgowy w Toruniu ogłosił 9 października. W tym wypadku za winnych oszustwa zostali uznani: były prezes i była wiceprezes spółki Burley Tabacco Trading Poland z siedzibą w Mełnie koło Grudziądza.

Jak ustalił sąd, Marek B. i Marzena G.-B. oszustwa dopuścili się w sierpniu 2016 roku. Kogo oszukali? Kobietę, której sprzedawali udziały w spółce. W jaki sposób? -Wprowadzili pokrzywdzoną w błąd co do rzeczywistej sytuacji finansowej spółki w ten sposób, że przedstawili nieprawidłowy i niezgodny z zasadami uczciwej rachunkowości i księgowości bilans spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku, sporządzony i podpisany przez siebie oraz utwierdzali ją w przekonaniu co do przedstawionej w tym dokumencie sytuacji finansowej spółki. Wskutek tego doprowadzili pokrzywdzoną do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 265 tysięcy złotych - ogłosiła sędzia Hanna Konrad.

Sąd każdemu z oskarżonych wymierzył karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata próby. Zobowiązał winnych do pisemnego informowania sądu o przebiegu okresu próby co 6 miesięcy. To jednak nie wszystko. Byli prezesi spółki zobowiązani zostali też do naprawienia szkody i oddania poszkodowanej kobiecie pieniędzy.

Ten wyrok jest również jest jeszcze nieprawomocny. I tutaj nikt nie złożył wniosków o jego pisemne uzasadnienie, co każe przypuszczać, że apelacji żadne ze stron procesowych nie planuje. WAŻNE. Jakie kary grożą oszustom? Art. 286 par. 1 Kodeksu karnego przewiduje, że: "Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

