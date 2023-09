Jest pomysł na odkorkowanie Szosy Chełmińskiej. Co z innymi problemami na trasie na Jar?

Tramwaje trasą między centrum Torunia a Jarem kursują od około miesiąca. Z jej uruchomieniem pojawiły się nowe rozwiązania drogowe. To choćby nowy układ jezdni oraz sygnalizacje świetlne w niektórych rejonach trasy. Zaraz po jej otwarciu Miejski Zarząd Dróg zaczął przyjmować uwagi i sugestie od torunian w kwestii ewentualnych poprawek, Celem było zapewnienie na trasie i w jej pobliżu sprawnego przejazdu tramwajom i samochodom oraz bezpiecznego przejścia pieszym.

Korki na Szosie Chełmińskiej: mają zniknąć dzięki nakazowi jazdy w prawo

Po miesiącu widać, że niektóre problemy na nowej trasie tramwajowej nadal czekają na rozwiązanie. Jednym z nich jest korkująca się Szosa Chełmińska - na pasie w kierunku starówki. Chodzi o dojazd do placu NOT-u, czyli jej zbiegu z Czerwoną Drogą, aleją Solidarności i ulicą Odrodzenia. W niektórych okresach dnia, zwłaszcza w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, korkuje się nawet do wysokości Targowiska Miejskiego.

- To efekt tego, że po wprowadzeniu tramwaju na Szosę Chełmińską, na jej fragmencie między ulicą Grudziądzką a placem NOT-u, zniknął jeden pas ruchu - ocenia Marcin Kowallek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia. - Z tego, który został, obsługiwane są wszystkie relacje, czyli skręt w prawo w Czerwoną Drogę, jazda na wprost w aleję Solidarności i skręt w lewo w ulicę Odrodzenia. W tej sytuacji kierujący się na wprost i skręcający w lewo uniemożliwiają sprawniejszą jazdę w prawo. Z jazdą w prawo też jest problem, bo skręcający muszą ustąpić pierwszeństwa pieszym przechodzącym przez pasy na Czerwonej Drodze. Samochody blokują więc sobie przejazd, przy dużym natężeniu ruchu na jednej zmianie świateł przejeżdża ich czasem niewiele i w rezultacie tworzą się korki.

Urzędnicy szukają sposobu na ten problem. Chcą zmienić organizację ruchu i wrócić do rozwiązania, które obowiązywało na placu NOT-u w czasie jego niedawnej przebudowy, związanej z ułożeniem torowiska dla nowej trasy tramwajowej.

- Tym rozwiązaniem był nakaz skrętu w prawo Z Szosy Chełmińskiej w Czerwoną Drogą. Sprawdziło się wtedy i powinno się także teraz sprawdzić. Efektem tego nakazu będzie zakaz jazdy na wprost w aleję Solidarności i w lewo w Odrodzenia. Dojazd do tych ulic byłby możliwy poprzez Czerwoną Drogę, po zawróceniu na rondzie na placu Niepodległości - wyjaśnia dyrektor Kowallek.

- Trwają przygotowania do wprowadzenia tego rozwiązania - mówi dyrektor Kowallek.

Skrzyżowanie na Chełmińskim: trzeba zmienić program sygnalizacji

Na nowej trasie tramwajowej problemem jest też przejazd przez skrzyżowanie Szosu Chełmińskiej z ulicą Żwirki i Wigury. Jak już informowaliśmy w "Nowościach", mimo wcześniejszych zapowiedzi pozostały tu wszystkie lewoskręty. Zniknąć miały dwa umożliwiające jazdę z Szosy Chełmińskiej w lewo w ulicę Żwirki i Wigury. Po protestach mieszkańców zdecydowano się je utrzymać. By zapewnić bezpieczeństwo, dla skręcających w lewo z Szosy Chełmińskiej w Żwirki i Wigury wprowadzono osobne cykle zielonego światła.

- W tej sytuacji wydłużył się czas oczekiwania na zielone światło dla każdej relacji na tym skrzyżowaniu - mówi dyrektor Kowallek. - W efekcie tworzą się w jego pobliżu korki, zwłaszcza na ulicy Żwirki i Wigury. Aby to zmienić, musimy skorygować program sygnalizacji świetlnej, ale nie ukrywam, że nie będzie łatwo pogodzić oczekiwania przejeżdżających przez to miejsce i zasady organizacji ruchu tu obowiązujące.

Rondo Czadcy i Watzenrodego: czerwone światło pali się za długo

Problem z sygnalizacją jest także na rondzie Czadcy, czyli skrzyżowaniu ulic Legionów, Długiej i Wielki Rów. Przejeżdżające tramwaje zapalają czerwone światło, czyli zatrzymują ruch pojazdów i pieszych w jego północnej i zachodniej części. Długo trzeba czekać na jego zgaśnięcie. Zmierzyliśmy czas - czerwone światło na rondzie Czadcy znika 10 sekund po przejeździe tramwaju. To wystarczająco długo, by na rondzie i dojazdach do niego w niektórych porach dnia tworzyły się zatory. Podobnie jest na przejeździe przez torowisko tramwajowe między jezdniami ulicy Watzenrodego, w pobliżu centrum handlowego Polna Park. Dla porównania sprawdziliśmy sytuację w innym punkcie Torunia - czerwone światło wzbudzane przez tramwaj przemierzający skrzyżowanie Grudziądzka/Warneńczyka/Bażyńskich gaśnie prawie natychmiast po jego przejeździe.