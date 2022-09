Toruń. Tak budują nową linię tramwajową na Jar [zdjęcia i wideo z drona]

Na placu NOT, w części południowej, montowane są rozjazdy i powstaje kanalizacja do systemu sterowania i ogrzewania zwrotnic. Gdy te prace się już zakończą, robotnicy rozpoczną układanie nawierzchni betonowej w torowisku. Na skrzyżowaniu Szosy Chełmińskiej z ul. Grudziądzką wciąż trwa przebudowa ciepłociągu, a na odcinku od pl. NOT do ul. Grudziądzkiej powstaje wodociąg i odwodnienie drogi. W rejonie targowiska zabetonowano dolną płytę torowiska i rozpoczyna się montaż szyn.