Toruń. W rodzinie Kurczewskich kibicują z pokolenia na pokolenie

Dopytujemy jeszcze pana Piotra o znajomość z Mieczysławem Nowickim i Józefem Stefaniakiem. Ten drugi kojarzy się toruńskim kibicom hokeja bardzo dobrze - nie dość, że jako napastnik brylował w barwach Gryfa i Pomorzanina (dwukrotnie zdobywał tytuł króla strzelców ekstraklasy), to jeszcze jako trener doprowadził zespół TTH Metron do ostatniego w historii Torunia, brązowego medalu mistrzostw Polski w 1996 roku.

- Nowicki był moim przyjacielem z podwórka. Nieco młodszym, ale trzymaliśmy się razem. Do tej pory tak jest. Pamiętam, że jak kończył się etap Wyścigu Pokoju w Toruniu i Szozda przewrócił się w bramie stadionu przed metą, to przyszedł do mnie i zapytał, czy może u mnie się przespać, bo mieszkał w pokoju w akademiku właśnie z Szozdą i nie chciał słuchać narzekań kolegi, bo to taki płaczek podobno był. Nocował u mnie zresztą dużo częściej, jak tylko jakiś wyścig odbywał się w okolicy, na przykład w Golubiu - Dobrzyniu lub Ciechocinku. Pierwsze, co wnosił do mieszkania, to był rower, który kosztował więcej niż dobry Fiat. Przegadaliśmy wiele godzin. A miał dużo ciekawego do opowiedzenia. Na przykład był on między innymi świadkiem, jak aresztowano na lotnisku słynnego szermierza Jerzego Pawłowskiego, a sprawa dotyczyła szpiegostwa. Albo to, jak wywalczył medal na igrzyskach w Montrealu. Miał tylko pomagać Szurkowskiemu i pilnować ucieczek. No i gdy poszła czteroosobowa ucieczka załapał się do niej. Zgodnie z poleceniami nie dawał zmian. Rywale go po drodze szarpali, chcieli wymusić, żeby trochę poforsował tempo. Był jednak nieugięty, a na koniec "przyfiniszował" na trzecim miejscu. Jego żona też była sportowcem, łyżwiarką i zdobywała notorycznie wicemistrzostwo Polski w tańcach, bo złoto zawsze przypadało duetowi Weyna - Bojańczyk. A ich synowie nie zainteresowali się sportem... Stefaniak z kolei jest starszy. Poznaliśmy się w przedszkolu. Jego rodzice potem dostali pracę w Zgierzu, a on zaczął trenować w Borucie. Co ciekawe - w takim miasteczku funkcjonowały wówczas dwa hokejowe kluby, bo był jeszcze Włókniarz. My, z Technikum Włókienniczego, kibicowaliśmy oczywiście temu drugiemu... Jak przeniosłem się do Torunia, to Józek grał już w tutejszej drużynie od kilku lat, przyszedł do wojska i się zasiedział.