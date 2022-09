Toruń. Zabytkowa kamienica przy Pl. Św. Katarzyny sprzedana prywatnemu inwestorowi

We wtorek 30 sierpnia 2022 roku odbyły się dwa przetargi, podczas których miała miejsce sprzedaż terenów należących do miasta. Jeden z nich dotyczył zabytkowej kamienicy znajdującej się przy Pl. Św. Katarzyny 7, zaś drugi atrakcyjnej lokalizacji pod inwestycje przy ul. Szubińskiej 23.

Kamienica w prywatnych rękach

Nowy inwestor, po remoncie kamienicy, ma w planach przeznaczenie jej na cele mieszkaniowe. Obiekt sprzedany w przetargu organizowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami jest budynkiem składającym się z trzech brył na planie litery T: kamienicy frontowej z oficyną - czterokondygnacyjna z poddaszem użytkowym wewnętrznie połączona z nieco niższą oficyną w podwórzu, budynku parterowego z poddaszem użytkowym dobudowanego do oficyny. Powierzchnia użytkowa kamienicy z oficyną wynosi 1091 mkw., zaś budynku parterowego w części tylnej 37 mkw., Budynek od 2015 roku jest pustostanem, a wszyscy lokatorzy zostali wykwaterowani. Wyposażony jest on w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową. Instalacje są jednak w złym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna wymaga renowacji lub wymiany. W ubiegłym roku została wydana przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków decyzja w sprawie wpisania do rejestru zabytków kamienicy z 1895 r. Z uwagi na ten fakt jej przyszły właściciel prowadząc wszelkie prace przy tym obiekcie będzie musiał uzyskać pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu. Kamienica przedstawia znaczące wartości historyczne i zabytkowe. Elewacja frontowa oraz wnętrze są zachowane z niemal kompletnym wyposażeniem (klatka schodowa, podłogi, posadzki, polichromie na ścianach, sztukaterie, piece i stolarka). Oznacza to ograniczenie swobody zmian i modernizacji. W umowie sprzedaży nieruchomości jej nabywca zobowiązany zostanie do rozpoczęcia prac remontowych w ciągu 3 - lat od dnia zakupu.