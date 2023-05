Twórcy filmu "Filip" w Toruniu. Przyjadą na specjalny pokaz w Kinie CAMERIMAGE

„Filip” to oparta na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda historia tytułowego bohatera, młodego polskiego Żyda, który stara się przeżyć w czasach drugiej wojny światowej. Mężczyzna straciwszy wszystkich i wszystko co było mu bliskie, przybiera fałszywą francuską tożsamość i zostaje kelnerem w luksusowym hotelu, we Frankfurcie nad Menem. Czy mimo ciągłego igrania z losem uda mu się przetrwać?

Reżyser Michał Kwieciński („Statyści”, „Jutro idziemy do kina”) stworzył przejmującą i zaskakująco pozbawioną martyrologii historię wojenną, za którą doceniony został Srebrnym Lwem na zeszłorocznym Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Założyciel wytwórni filmów fabularnych Akson Studio, często występuje również w roli producenta, m.in. „Katyń”, „Czas honoru”, „Drzazgi”, czy „Miasto 44”.