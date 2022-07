Tych rzeczy nie warto kategorycznie jeść rano! Oto 7 zakazanych posiłków!

Słodkie płatki śniadaniowe Musli z mlekiem lub jogurtem to standardowy posiłek zdrowego jadłospisu. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to dobry wybór.

Śniadanie to jeden z najważniejszych posiłków dnia. Jak mówi stare, chińskie przysłowie: "Śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi". Tymczasem są takie produkty, których nie warto spożywać o poranku. Jakie to dokładnie? Sprawdźcie poniżej!

Sok owocowy

Lubisz napić się soku owocowego do śniadania? Z jednej strony to dobrze, ponieważ soki owocowe są źródłem witamin, ale z drugiej niekoniecznie – to również sporo kalorii i łatwo przyswajalny cukier.