W muzeum przy Łaziennej daj się zabrać w podróż "Autobusem i tramwajem po dawnym Toruniu" Szymon Spandowski

Pierwsze konne tramwaje wyjechały na toruńskie ulice w maju 1891 roku. Połączyły Bydgoskie Przedmieście ze Starym i Nowym Miastem oraz Dworcem Miejskim. Podobnym szlakiem ruszyły w 1899 roku tramwaje elektryczne. Przez Szeroką kursowały one do 1970 roku. Andrzej Kamiński Zobacz galerię (27 zdjęć)

My już zwiedziliśmy wystawę poświęconą komunikacji miejskiej, a Państwo jeszcze nie? Warto zaległości nadrobić, bo wystawa jest naprawdę ciekawa i to nie tylko ze względu na tramwaje i autobusy. Będzie ją można zobaczyć w Muzeum Historii Torunia, czyli Domu Eskenów przy ul. Łaziennej do 17 listopada.