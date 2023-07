We wtorek wyniki rekrutacji do szkół średnich. Które toruńskie placówki najpopularniejsze?

Wyniki rekrutacji do szkół

Składanie wniosków o przyjęcie do wybranej szkoły średniej rozpoczęło się w połowie maja. Potem odbyły się testy kwalifikacyjne do placówek, gdzie wymagane były dodatkowe kompetencje - np. z zakresu znajomości języka angielskiego. Następnie młodzi ludzie zanieśli do placówek pierwszego wyboru swoje świadectwa szkolne oraz zaświadczenia z wynikami egzaminu ósmoklasisty.

We wtorek opublikowane zostaną listy uczniów zakwalifikowanych do klas pierwszych. 24 lipca natomiast podane zostaną listy osób przyjętych do szkół.