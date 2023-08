Weekend w Toruniu. Koncerty, zwiedzanie miasta i wiele innych atrakcji. Sprawdź, gdzie warto się wybrać

Piątek:

Kocie Opowieści. Zajęcia poświęcone historii kotów. Godz. 10.00-11.00; 12.00-13.00, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy.

Letnie spotkanie z archeologią. Zajęcia dla dzieci. Godz. 11.00, Dział Archeologii Muzeum Okręgowego w Toruniu przy ul. św. Jakuba 20a. Opłata za udział w zajęciach wynosi 10 złotych.

Oprowadzanie kuratorskie po Galerii Malarstwa i Rzeźby Polskiej. Godz. 14.00, Ratusz Staromiejski. Opłata za udział zawiera się w cenie biletu do wstępu do muzeum.

Drożdże w Nano. Degustacja wina w kawiarni Projekt Nano. Godz. 18.30, Podmurna 14. Cena degustacji wynosi 150 zł/os. Liczba miejsc: 12.

Koncert Miam & SexyCutts. Dwa warszawskie zespoły zaskoczą uczestników garage metalem oraz psychoromantycznym grungem. Godz. 20.00, Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3. Bilety w cenie 20 zł (przedsprzedaż), 30 zł (dzień koncertu).

Piękni i Młodzi, Playbos, D-Bomb. Ostatnia impreza wakacji w Ośrodku Wypoczynkowym Zalesie. Godz. 20.00, Plaża Główna Zalesie k. Torunia, bilety w cenie 35 zł (do 21) oraz 40 zł (po 21).

Sobota:

Szesnaste wspólne prace porządkowe w Forcie XV. Godz. 9.30, obowiązuje rezerwacja miejsc, wstęp bezpłatny.

Testy TRASY EKSTREMALNEJ w Forcie XV. Po dwóch latach prac udostępniono nową, dłuższą trasę turystyczną. Godz. 10.30, bilety w cenie 15 zł (normalny) oraz 10 (ulgowy) do nabycia wyłącznie online.

Parkrun – edycja urodzinowa. Bezpłatne spotkania zachęcające do aktywności przeznaczone dla każdego bez względu na wiek czy kondycję. Godz. 9.00, Lasek na Skarpie.

Przemysłowy szlak po Mokrem część 1. Spacer szlakiem toruńskich przemysłowców. Godz. 11.00, spotkanie przed wejściem do Muzeum Etnograficznego.

Spacer zielarski w Kaszczorku. Zapoznanie się z roślinami rosnącymi w tamtejszym terenie. Nauka rozpoznawania, przetwarzania oraz używania w kuchni czy kosmetyce. Godz. 16.00, spotkanie przy przystanku DRWĘCA 02 przy oddziale Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Zagroda Rybacko-Rolnicza. Koszt udziału 45 zł/osoba dorosła, 20 zł/dzieci w wieku 8-13. Wstęp ze zwierzęciem dozwolony.

Muzyka i Wino. Koncert poświęcony przede wszystkim wielokrotnie nagradzanym twórcom muzyki filmowej oraz utworom, które zmieniły historię kina. Godz. 18.00, Sala koncertowa CKK Jordanki. Bilety w cenie 50 złotych dostępne online oraz w kasie biletowej.

Piknik spadających gwiazd PERSEIDY 2023. Podczas pikniku odbędą się wykłady astronomiczne, zwiedzanie obserwatorium oraz wspólna obserwacja nieba. Godz. 18.30, Obserwatorium Astronomiczne w Piwnicach. Cena biletów 30 zł/osoba – płatność online lub na miejscu.