Zabytkowa baszta na sprzedaż. Monstrancja do kupienia za milion złotych

Zbudowana najprawdopodobniej równocześnie z murami miejskimi Starego Miasta w drugiej połowie XIII wieku jako budowla czworoboczna, w pierwszej połowie XV wieku przebudowana na ośmioboczną, stoi w ciągu murów miejskich oddzielających Stare i Nowe Miasto. Przebudowana do stanu obecnego w XIX wieku. Nazwę wzięła od naczynia liturgicznego, którego wizerunek wieńczy jej szczyt. Jest to jedyna baszta w Toruniu zbudowana na planie ośmioboku, w przeciwieństwie do pozostałych – czworobocznych - czytamy w Toruńskim Serwisie Turystycznym.