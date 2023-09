Zaglądamy do jednej z najmniejszych szkół w Toruniu. "Tu jest jak u dzieci z Bullerbyn"

Szkoła w Kaszczorku: melodyjka zamiast dzwonka

Schyłek XVIII wieku: taki był początek szkoły w Kaszczorku

Lekcje w Kaszczorku: do szóstej klasy nie ma ocen

Świetna atmosfera buduje świetne wyniki, które uczniowie szkoły w Kaszczorku mają na egzaminie ósmoklasisty.

- Uczniowie dobrze się uczą gdy lubią swoją szkołę. Oceny nie są jednak najważniejsze. Zresztą do klasy szóstej u nas ich nie ma. Pracujemy pod hasłem "Weź mnie doceń a nie oceń". Stosujemy ocenianie kształtujące. Chodzi w nim o to, by uczniowie wiedzieli czego, po co i jak się uczyć. Na początku lekcji nauczyciel razem z nimi określa kryteria sukcesu - takie szczegółowe wskazówki, które pokazują, jak dojść do celu, co uczeń powinien umieć, co będzie podlegało sprawdzeniu, na co powinien zwrócić uwagę. Uczniowie odpowiadają na pytania kluczowe, które zmuszają ich do myślenia. Informacja zwrotna zachęca ich do nauki i pomaga się uczyć. Ważna jest też koleżeńska informacja zwrotna- uczniowie w ten sposób uczą się od siebie nawzajem. Za pracę ze strategiami oceniania kształtującego w Szkole Uczącej Się jako jedyna szkoła w województwie kujawsko-pomorskim otrzymaliśmy tytuł Lidera Szkół Uczących się - wyjątkowy certyfikat przyznawany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności - dodaje Anna Czarnowska.