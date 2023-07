Zmiana w Konfederacji. Wipler zamiast Mentzena na liście do Sejmu w Toruniu

"Mam przyjemność ogłosić, że Przemysław Wipler właśnie wraca do Nowej Nadziei, którą lata temu zakładał. Będzie też "jedynką" Konfederacji w Toruniu. Witaj z powrotem w domu, Przemek! A teraz do pracy o wolność, własność i sprawiedliwość!" - napisał na Twitterze we wtorek 25 lipca Sławomir Mentzen, lider Nowej Nadziei.

Nowa Nadzieja to jedna z partii tworzących Konfederację. To jej kandydat ma obsadzić miejsce nr 1 na liście Konfederacji w okręgu toruńsko-włocławskim. Wyłoniono go w prawyborach, które odbyły się 20 stycznia. Wygrał je Tomasz Mentzen, brat lidera Nowej Nadziei. Teraz, skoro "jedynką" ma być Przemysław Wipler, prawybory okazały się niepotrzebne.