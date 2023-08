20. urodziny zakładu „Płatków” w Lubiczu. Był piknik rodzinny dla załogi

- Pamiętam jak osobiście wbijałem tu symboliczną pierwszą łopatę w jeszcze lekko zamarznięty grunt – wspominał Karol Ferster, ówcześnie wiceprezes CPP Toruń- Pacific, a obecnie od 2019 r. na emeryturze. - To był marzec 2003 roku.

Zanim jednak piknik się rozpoczął było spotkanie okolicznościowe, wspominano jak zakład się budował i co dzisiaj się w nim dzieje.

To się nie zdarza często. Z okazji jubileuszu Zakładu Cereal Partners Poland Toruń-Pacific w Lubiczu, w którym od 2003 roku firma produkuje zbożowe batoniki Nestlé, zarząd firmy zaprosił załogę na piknik rodzinny.

- Proszę sobie wyobrazić, że już we wrześniu tego roku rozpoczęliśmy produkcję – dodaje Wojciech Sobieszak, wieloletni prezes firmy, a dzisiaj przewodniczący jej rady nadzorczej. - To był wtedy i jest do dzisiaj rekord w naszej branży. Już nigdy potem tak szybko nie uruchomiono od podstaw żadnego zakładu.