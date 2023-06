Chcesz mieć tańszy prąd? To ostatni czas na złożenie wniosku! Nie zdążysz? Zapłacisz więcej redpp

To ostatni czas na tańszy prąd dla części gospodarstw domowych! W tym roku limit wynosi 2000 kWh, ale niektórzy mogą zużyć go więcej... o ile zdążą złożyć wniosek! Dokumentację musza przedstawić u sprzedawcy swojego prądu i mają na to jedynie kilka miesięcy. Zbliża się tego ostateczny termin! Kto musi to zrobić i ile można stracić, jeśli się nie zdąży?