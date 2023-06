Finał międzynarodowej afery. Oskarżeni fałszerze stanęli przed toruńskim sądem

Co się dzieje na remontowanych toruńskich dworcach? Co z remontem Garbatego Mostka?

Czego wymagali kandydaci na mężów?

Anons "Gazeta" drukowała kilkakrotnie w kwietniu 1903 roku. Swoją drogą obecnie mamy już czerwiec... Zasiedzieliśmy się w dawnych czasach, trzeba nieco przyspieszyć. W każdym razie tego typu ogłoszenia w toruńskiej prasie pojawiały się często. Apel berlińskiego buchaltera, który w 1903 roku liczył sobie zapewne 32 lata, był jednak dość wyjątkowy. Buchalter prosił jedynie o personalia i zdjęcia, a na ogół był to jedynie mniej znaczący dodatek. Co było najważniejsze? Oto kolejny anons z kwietnia A. D. 1903, przytoczony - jak zawsze - dosłownie.

"Kawaler 29 lat wieku, właściciel gotówki 7000 marek szuka na tej drodze towarzyszki życia, panny lub młodej wdowy, właścicielki gotówki, karczmy lub posiadłości ziemskiej, zechcą łaskawie zgłoszenia przesłać pod lit. C. S. 1882 do ekspedycyi "Gazety Toruńskiej".

Jakie jeszcze ogłoszenia matrymonialne można znaleźć w gazetach z początku XX wieku?

Do rzadkości należały ogłoszenia złożone przez panie, trafiały się również anonse "z kosmosu", w stylu młode amerykanki z ogromnym majątkiem, lub rosyjskie arystokratki szukają kandydatów na mężów. Majątek nie jest wymagany, pochodzenie nie ma znaczenia. O oszustwach gazety nie wspominały, zapewne dlatego, że był to temat wstydliwy.

Skoro już o rosyjskiej arystokracji mowa, to wiosną 1903 roku na parowcu "Praga" przypłynął do Torunia rosyjski minister komunikacji książę Chiłkow. Towarzyszyli mu: naczelnik zarządu wewnętrznych komunikacji wodnych i lądowych radca kolegialny Iwanicki, starszy inspektor książę Dułgorukow, urzędnik do szczególnych poleceń radca kolegialny Korolkow oraz naczelnicy służby technicznej i żeglugi. Taką liczbę urzędników trzeba było gdzieś pomieścić i to w warunkach odpowiadających i tytułom i rangom. Jak wyglądał taki statek ministerialny?