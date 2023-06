Włosi przyjechali do pracy na budowie. Jak ich przywitali strajkujący torunianie?

Oj niedobrze Panie i Panowie, niedobrze. Fala strajków, która od dłuższego czasu rozlewała się po regionie i między innymi sparaliżowała place budów w Bydgoszczy, dotarła do Torunia. Rusztowania od Warty po Wisłę uginały się pod ciężarem postulatów płacowych zgłaszanych przez pracujących tam fachowców. Strajkujący byli zdeterminowani, pertraktacje z nimi trudne, w związku z tym inwestorzy zaczęli szukać pomocy za granicą. Konkretnie w słonecznej Italii. Pierwsza grupa sprawdzonych stamtąd robotników dotarła do Torunia 3 maja 1903 roku. Jak zostali przyjęci?

Gdzie mieli pracować włoscy murarze?

Zbór na Mokrem? Na przełomie zimy i wiosny 1903 roku prasa informowała o planach budowy świątyni protestanckiej przy ul. Podgórnej. Parafia luterańska miała już tam zakupioną działkę. Prace zaczęły się tam jednak w roku 1904, najpierw powstała plebania, zaś w roku 1905 ruszyła budowa kościoła – wtedy pod wezwaniem św. Jerzego, a dziś również Matki Boskiej Zwycięskiej. Zatem to nie o tą świątynię chodziło. Jedynym kościołem jaki powstawał w Toruniu wiosną 1903 roku był kościół św. Szczepana. Rzeczywiście budowę paraliżowały strajki, a w miejsce domagających się podwyżek robotników miejscowych, sprowadzono budowniczych włoskich. Ci zresztą nie poszli w ślady swoich wielkich poprzedników sprzed wieków, co dało o sobie znać kilka lat temu, podczas generalnego remontu świątyni. Gdzie jednak Rzym a gdzie Krym? Gdzie Mokre i obrzeża starówki? Kiedy budowa się zaczynała, gazety informowały o pierwszych pracach na chełmińskiej esplanadzie i to by się zgadzało. Później jednak w tych komunikatach zaczęło się pojawiać Mokre i nie była to wzmianka jednorazowa. Czyżby w świadomości naszych przodków granice Mokrego sięgały tak daleko na zachód? Na to wygląda.