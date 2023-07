Rozwód z perturbacjami, czyli obrady toruńskiej Rady Miasta w nowej postaci

Powołanie dwóch klubów spraw związanych z rozstaniem jednak nie zamyka. Aktywni mają wątpliwości co do tego, czy klub KO został rozwiązany zgodnie ze statutem. Głosując przeciw udzieleniu wotum zaufania i absolutorium nie złamali dyscypliny, ponieważ jej nie było. Nie zostali również z klubu wyrzuceni, a w statucie nie ma mowy o samorozwiązaniu. Zwrócili się więc do władz PO w regionie z wnioskiem o wyjaśnienie niejasności, których jednak nie widzą ich byli klubowi koledzy. Łukasz Walkusz stwierdził, że zgodnie ze statutem gminy radni mogą zrzeszać się w kluby, ale też mogą zaprzestać działalności w tych klubach.

Do wyjaśnienia jest również kwestia porozumienia, jakie klub Koalicji Obywatelskiej podpisał z prezydentem Michałem Zaleskim. Skoro nie ma sygnatariusza, to porozumienie powinno przestać obowiązywać. Tym mają się niebawem zająć radni PO.KO. Na koniec wreszcie - Koalicja Obywatelska złożona z Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej jest koalicją ogólnopolską. W toruńskiej Radzie Miasta przedstawicielem Nowoczesnej jest Bartosz Szymanski, który z pozostałymi Aktywnymi był przeciwny rozwiązaniu klubu KO, jednak wspólnie z Margaretą Skerską-Roman i Maciejem Krużewskim został przegłosowany. Czy ogólnopolska koalicja została właśnie zerwana?