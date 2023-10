Czyj nagrobek będzie odnawiany dzięki tegorocznej kweście na najstarszym toruńskim cmentarzu?

- Kwestować będzie około 70 osób, przy czym są to już często całe rodziny osób, które rozpoczynały kwestowanie indywidualnie, później ze swoimi małymi dziećmi, a dziś te dzieci mają już po 18, 20 lat i są pełnoprawnymi kwestarzami - mówi Małgorzata Litwin, która od lat czuwa nad kwestą, jako przedstawicielka Urzędu Miasta Torunia. - To nas cieszy, bo tradycja się utrzymuje i kolejne pokolenia widzą cel tej kwesty, a jest on prosty: odnawiamy kolejne cmentarne pomniki.