Hałaśliwi sąsiedzi. Co robić, gdy hałas zakłóca nasz spokój i w dzień, i w nocy?

Hałaśliwi sąsiedzi. Co robić?

Trudno jest walczyć z toczącym się remontem, trudno także wymagać, by przy nim nie hałasowano, lecz gdy zza ścian notorycznie dobiegają głośne dźwięki muzyki, trudno zachować spokój. Niestety – cisza nocna jest wyłącznie powszechnie znaną normą, która nie ma swojego odzwierciedlenia w przepisach prawnych. Są tacy, którzy nad tym ubolewają od lat, ale istnieją też tacy, którzy wykorzystują brak zapisu prawnego, nie zważając na konsekwencje – a mogą być spore! Ujednolicenie przepisu, który nakazywałby przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 22.00 do 6.00 jest niemożliwe z tego względu, że wiele osób pracuje nie tylko za dnia, lecz również nocą i to właśnie dzień jest dla nich porą, kiedy odpoczywają i zdobywają siły.

Hałaśliwi sąsiedzi są zmorą wielu torunian. Często za hałasy obwiniani są studenci, posądzani o urządzanie głośnych imprez i nocne życie. Nie tylko oni jednak przykładają rękę do zakłócania ciszy. Zdarza się to także osobom, które lata studencie mają już dawno za sobą. Jedna z naszych Czytelniczek podzieliła się z nami informacją, że mieszka nad nią małżeństwo z długoletnim stażem, które nie szczędzi sobie awantur.