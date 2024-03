Na czym ma polegać "plan naprawczy" toruńskiej Laby?

Konflikt przybrał na sile w ubiegłym roku. O pismach, które wysyłali mieszkańcy do Urzędu Miasta już pisaliśmy, a co się działo po drugiej stronie?

- W lipcu przemodelowaliśmy nasze nagłośnienie, m.in. ściągnęliśmy je niżej - mówi Radosław Wnuk. - Zauważyliśmy, że to przyniosło efekt. Podczas trwającego sezonu nie mogliśmy przeprowadzić rewolucyjnych zmian, bo to by się wiązało z koniecznością przebudowy całej sceny, a tego nie da się zrobić na żyjącym organizmie. Ja się wtedy jednak zobowiązałem, że gdy sezon się skończy i rozbierzemy "Labę", to priorytetową sprawą będzie stworzenie nowej koncepcji dźwiękowej, aby ten problem definitywnie rozwiązać. My tu chcemy być jak najdłużej i zależy nam, aby wszyscy byli zadowoleni.