Łąka kwietna z budżetu obywatelskiego skoszona. "Zielsko, które zasłaniało baner"

- To ja skosiłem to zielsko - usłyszeliśmy od mężczyzny, który odebrał telefon.

- Zarastało i zasłaniało mój płot oraz mój baner. Wyglądało co najmniej słabo. Ściąłem je po raz kolejny i nie wiem, komu to przeszkadza. Jakbym miał czekać na utrzymanie terenu przez miasto, to bym zarósł całkowicie. Nie wierzę w takie instytucje. Uznałem, że nikt się tym nie zajmie i nie przyjedzie. To było zielsko, które według mojej oceny wygląda obecnie dużo lepiej niż wcześniej. Jeśli ktoś to nazywa łąką, to mu gratuluję.